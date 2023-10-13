Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч с Парагваем в отборе ЧМ-2026
Капитан Лионель Месси начнёт матч со скамейки запасных, сообщает пресс-служба аргентинской команды в Twitter.
Футболист восстановился после мышечной травмы и 8 октября сыграл всего 35 минут за «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS с «Цинциннати» (0:1).
36-летний игрок присоединился к американскому клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт до конца сезона-2025.
Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.
Ранее сообщалось, что Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.