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Месси не попал в стартовый состав Аргентины на матч с Парагваем в отборе ЧМ-2026

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Пресс-служба сборной Аргентины опубликовала стартовый состав и список резервистов на матч квалификационного раунда чемпионата мира — 2026 с Парагваем.

Капитан Лионель Месси начнёт матч со скамейки запасных, сообщает пресс-служба аргентинской команды в Twitter.

Футболист восстановился после мышечной травмы и 8 октября сыграл всего 35 минут за «Интер Майами» в матче регулярного чемпионата MLS с «Цинциннати» (0:1).

36-летний игрок присоединился к американскому клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт до конца сезона-2025.

Чемпионат мира — 2026 пройдёт в США, Мексике и Канаде. В турнире впервые в истории сыграют 48 сборных.

Ранее сообщалось, что Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

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