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Галетти: в Саудовской Аравии заинтересованы в приглашении Месси в чемпионат

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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси может перейти в чемпионат Саудовской Аравии.

Как сообщает журналист Руди Галетти в социальных сетях, рассматривается аренда игрока в один из клубов лиги по окончании регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (МLS).

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона-2025.

Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

Ранее «Интер Майами» с Месси проиграл «Цинциннати» и не попал в плей-офф MLS.

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