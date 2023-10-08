«Интер Майами» с Месси проиграл «Цинциннати» и не попал в плей-офф MLS

«Интер Майами» с минимальным счетом проиграл «Цинциннати» в матче регулярного чемпионата североамериканской Главной футбольной лиги (MLS).

Встреча завершилась со счётом 1:0 в пользу гостей.

Единственный мяч забил Альваро Барреаль (78-я минута).

Аргентинский нападающий «Интер Майами» Лионель Месси вышел на поле на 55-й минуте и не отметился результативными действиями.

Подопечные Херардо Мартино расположились на 14-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции с 33 очками. После поражения от «Цинциннати» команда из Флориды потеряла шансы на девятое место и выход в плей-офф турнира.

Ранее совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался об игре Месси.