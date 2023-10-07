Бекхэм назвал отличительное качество Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм высказался о игре нападающего американской команды Лионеля Месси.

«Мы все выросли в эпоху, когда нужно много бегать, нужно догонять соперника. А сейчас посмотрите на Месси. Он умён, его мозг работает иначе. Он выиграл чемпионат мира в прошлом году, но после этого он так же голоден, как в юношестве», — приводит слова Бекхэма Goal.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

Ранее владелец «Интер Майами» пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной».