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Владелец «Интер Майами» пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной»

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Владелец «Интер Майами» Хорхе Мас заявил, что дал обещание нападающему команды Лионелю Месси организовать его прощание с болельщиками «Барселоны».
Владелец «Интер Майами» пообещал Месси организовать прощание с «Барселоной»
  • Gettyimages.ru

«Уход Лионеля из «Барселоны» был не тем, каким он хотел бы. Месси не смог попрощаться с клубом, который принял его ещё ребенком. Я дал ему обещание, что сделаю все возможное в ближайшие годы, чтобы у него появилась такая возможность. Возможно, мы организуем какой-то матч», — приводит слова Маcа Marca.

36-летний аргентинец является воспитанник каталонского клуба, в составе которой стал десятикратным чемпионом Испании и четырёхкратным победителем Лиги чемпионов.

Ранее Месси рассказал, что хранит «Золотые мячи» в музее в Барселоне.

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