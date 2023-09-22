Месси рассказал, что хранит «Золотые мячи» в музее в Барселоне

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси рассказал, где хранит личные награды.

«Всё, что у меня есть, находится в Барселоне в моём музее. Там «Золотые мячи», золотые бутсы, футболки и всё остальное», — приводит слова Месси AS.

36-летний игрок присоединился к клубу на правах свободного агента. Он выбрал десятый номер. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Напомним, что с 2021 по 2023 год аргентинец выступал за «Пари Сен-Жермен». Семикратный обладатель «Золотого мяча» является воспитанником «Барселоны», за взрослую команду которой играл с 2005-го по 2021-й.

Ранее Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.