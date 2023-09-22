Месси — о завершении карьеры: хочу наслаждаться настоящим

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Я не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. И не хочу думать об этом, потому что хочу продолжать получать удовольствие от того, чем я занимаюсь.

Не хочу думать о следующем шаге, а скорее хочу наслаждаться настоящим», — приводит слова Месси Infobae.

Летом 36-летний Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

Он покинул ПСЖ по истечении срока действия контракта, выступая за клуб с 2021 года по 2023-й.

Ранее Месси обвинил ПСЖ в том, что клуб не поздравил его с победой на чемпионате мира 2022 года.