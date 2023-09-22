Месси — о завершении карьеры: хочу наслаждаться настоящим
«Я не думал о том, что буду делать после завершения карьеры. И не хочу думать об этом, потому что хочу продолжать получать удовольствие от того, чем я занимаюсь.
Не хочу думать о следующем шаге, а скорее хочу наслаждаться настоящим», — приводит слова Месси Infobae.
Летом 36-летний Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.
Он покинул ПСЖ по истечении срока действия контракта, выступая за клуб с 2021 года по 2023-й.
Ранее Месси обвинил ПСЖ в том, что клуб не поздравил его с победой на чемпионате мира 2022 года.