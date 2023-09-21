Месси: я был единственным игроком, который не получил почестей от ПСЖ после ЧМ

Нападающий Лионель Месси обвинил ПСЖ в том, что клуб не поздравил его с победой на чемпионате мира 2022 года.

«Ситуация после чемпионата мира было понятной — из-за нас сборная Франции не смогла снова стать чемпионом мира. Я был единственным игроком, который не получил почестей от клуба», — приводит слова Месси Infobae со ссылкой на Olga TV.

Летом 36-летний Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента.

Он покинул ПСЖ по истечении срока действия контракта, выступая за клуб с 2021 года по 2023-й. Всего игрок провёл за парижскую команду 75 матчей, забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси оскорблял Витинью на тренировке ПСЖ.