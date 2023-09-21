L'Equipe: Месси оскорблял Витинью на тренировке ПСЖ

Бывший нападающий «Пари Сен-Жермен» Лионель Месси оскорблял экс партнёра по команде Витинью во время тренировки.

По информации L'Equipe, между игроками не было взаимопонимания. Однажды аргентинец назвал своего коллегу слабым и пожаловался, что он делает ему больно.

Летом 36-летний Месси присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул ПСЖ по истечении срока действия контракта, выступая за клуб с 2021 по 2023-й. Всего игрок провёл за парижскую команду 75 матчей, забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.

Ранее Тьерри Анри прокомментировал выступление Лионеля Месси в ПСЖ.