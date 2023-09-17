Анри — о Месси в ПСЖ: играть в такой команде — это головная боль

Бывший французский футболист Тьерри Анри прокомментировал выступление нападающего Лионеля Месси в «Пари Сен-Жермен».

«Играть в ПСЖ — это головная боль. Я говорил о структуре и организации. Как можно играть сразу с Месси, Мбаппе и Неймаром? Когда он выступает в сборной, то там есть структура», — цитирует Анри RMC Sport.

Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он покинул ПСЖ по истечении срока действия контракта, выступая за клуб с 2021 по 2023-й. Всего игрок провёл за парижскую команду 75 матчей, забил 32 мяча и сделал 35 результативных передач.

Ранее сообщалось, что Месси купил особняк во Флориде стоимостью $10,75 млн.