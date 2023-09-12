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Forbes: Месси купил особняк во Флориде стоимостью $10,75 млн

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Аргентинский футболист американского «Интер Майами» Лионель Месси приобрёл особняк в Форт-Лодердейле (Флорида, США).
Forbes: Месси купил особняк во Флориде стоимостью $10,75 млн
  • Gettyimages.ru
  • © MediaNews Group/Pasadena Star-News via Getty Images

В доме площадью 975 кв. м расположены восемь спален, девять ванных комнат, гараж на три автомобиля и бассейн, сообщает Forbes.

Отмечается, что у особняка также есть выход к причалу, а на территории располагаются спа-салон и фитнес-центр. Ежегодный налог на недвижимость составляет около $83,4 тыс.

Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее Месси назвал Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.

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