Forbes: Месси купил особняк во Флориде стоимостью $10,75 млн

Аргентинский футболист американского «Интер Майами» Лионель Месси приобрёл особняк в Форт-Лодердейле (Флорида, США).

В доме площадью 975 кв. м расположены восемь спален, девять ванных комнат, гараж на три автомобиля и бассейн, сообщает Forbes.

Отмечается, что у особняка также есть выход к причалу, а на территории располагаются спа-салон и фитнес-центр. Ежегодный налог на недвижимость составляет около $83,4 тыс.

Летом 36-летний аргентинец присоединился к «Интер Майами» на правах свободного агента. Он играет под десятым номером. Золотой призёр минувшего чемпионата мира подписал контракт с клубом МЛС до конца сезона 2025 года.

Ранее Месси назвал Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.