Месси назвал Ромеро лучшим защитником в мире
«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Его присутствие в обороне — лучшее, что может со мной случиться. Он призывает меня идти вперёд, так как он всегда хочет играть один на один со своим соперником», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.
Ромеро провёл за сборную Аргентины 23 матча и забил два гола. В сезоне-2023/24 он сыграл в четырёх матчах за «Тоттенхэм», в которых забил два мяча.
Ранее Мартино прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в матче МЛС с «Канзас‑Сити».