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Месси назвал Ромеро лучшим защитником в мире

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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси назвал Кристиана Ромеро лучшим защитником в мире.

«Я думаю, что на данный момент он лучший защитник в мире. Его присутствие в обороне — лучшее, что может со мной случиться. Он призывает меня идти вперёд, так как он всегда хочет играть один на один со своим соперником», — приводит слова Месси Mundo Deportivo.

Ромеро провёл за сборную Аргентины 23 матча и забил два гола. В сезоне-2023/24 он сыграл в четырёх матчах за «Тоттенхэм», в которых забил два мяча.

Ранее Мартино прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в матче МЛС с «Канзас‑Сити».

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