Узнать больше

Тренер «Интер Майами»: Месси — наш протагонист, а мы актёры второго плана

Короткая ссылка
Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в матче МЛС с «Канзас‑Сити».
Тренер «Интер Майами»: Месси — наш протагонист, а мы актёры второго плана
  • Gettyimages.ru
  • © Harry How

«Мы понимаем, что у нас есть возможность выходить на поле рядом с лучшим игроком в мире. Лео — наше знамя. Он ведёт за собой. Он наш протагонист, а мы актёры второго плана», — цитирует тренера TyC Sports.

Игра между командами завершилась со счётом 3:2.

Напомним, что Месси находится в расположении сборной Аргентины, где принимает участие в матчах квалификации чемпионата мира — 2026.

Ранее Лионель Скалони заявил, что заменил Месси в матче с Эквадором из-за усталости игрока.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить