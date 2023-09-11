Тренер «Интер Майами»: Месси — наш протагонист, а мы актёры второго плана

Главный тренер «Интер Майами» Херардо Мартино прокомментировал отсутствие нападающего Лионеля Месси в матче МЛС с «Канзас‑Сити».

«Мы понимаем, что у нас есть возможность выходить на поле рядом с лучшим игроком в мире. Лео — наше знамя. Он ведёт за собой. Он наш протагонист, а мы актёры второго плана», — цитирует тренера TyC Sports.

Игра между командами завершилась со счётом 3:2.

Напомним, что Месси находится в расположении сборной Аргентины, где принимает участие в матчах квалификации чемпионата мира — 2026.

Ранее Лионель Скалони заявил, что заменил Месси в матче с Эквадором из-за усталости игрока.