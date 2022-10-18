Победа без интриги: как Бензема стал обладателем «Золотого мяча» — 2022

Карим Бензема стал обладателем «Золотого мяча — 2022. Нападающий «Реала» опередил в голосовании Садио Мане и Кевина Де Брёйне, также попавших в топ-3. При этом футболист, завоевавший награду в 34 года и 290 дней, оказался самым возрастным триумфатором за 66 лет. Получив приз из рук бывшего наставника Зинедина Зидана, форвард подчеркнул, что возраст для него не имеет значения и с каждым годом он становится только сильнее.

Церемония вручения «Золотого мяча» в 2022-м оказалась фактически лишена главной интриги. В предыдущие годы захватывающая борьба за награду разворачивалась между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

Однако после того, как оба спортсмена немного сбавили обороты, стало интересно, кому достанется престижная награда. Например, в 2018-м череду побед звёздного дуэта прервал Лука Модрич. В 2020-м церемонию отменили из-за пандемии коронавируса. А в прошлом году аргентинец во многом неожиданно опередил Роберта Левандовски, который считался главным фаворитом.

В этом году ни эксперты, ни болельщики не сомневались, что первое место в голосовании займёт Карим Бензема. Француз провёл успешный сезон, в ходе которого забил 44 мяча в 46 матчах во всех турнирах. При этом он стал лучшим бомбардиром как Примеры (27 голов), так и Лиги чемпионов (15).

Попутно он завоевал с «Реалом» сразу четыре трофея: чемпионат и Суперкубок Испании, Лигу чемпионов и Суперкубок УЕФА. На очереди оставался «Золотой мяч».

Успешно представлял опытный форвард и сборную Франции, в которую вернулся в 2021-м. Осенью прошлого года он сделал максимум для того, чтобы она выиграла Лигу наций, по разу отличившись в полуфинале и финале турнира.

Многие СМИ заранее сообщили о его победе. Так, по данным Marca, лучшим игроком должны были назвать Бензема, приз Льва Яшина достался Тибо Куртуа, а «Копа Трофи» — Гави.

Разумеется, во Франции все ждали победы Карима. В Театре Шатле в Париже, где и состоялось мероприятие, собрался аншлаг. Подготовили организаторы и необычные сюрпризы. Например, «Золотой мяч» доставил на место на болиде «Формулы-1» Эстебан Окон.

На церемонии Карим Бензема появился в чёрном смокинге и очках в золотой оправе. Его наряд оказался отсылкой к костюму известного рэпера Тупака на American Music Awards 1996. Торжественный момент футболист пожелал разделить с самыми близкими: с ним приехали супруга и маленький сын, который с удовольствием позировал для фотографов на ковровой дорожке.

Более того, по информации СМИ, «Золотой мяч» впервые за пять лет собирался посетить Криштиану Роналду. Португалец готов был сделать исключение, чтобы лично поздравить друга. При этом сам пятикратный обладатель награды занял скромное 20-е место. Для него это худший результат с 2005-го, когда он занимал аналогичную позицию.

Месси впервые за долгие годы не оказалось даже в числе номинантов, и в Париж он, разумеется, не поехал.

Мероприятие началось с вручения «Копа Трофи» лучшему молодому футболисту. Им, как и ожидалось, признали Гави. Причём статуэтку он получил из рук одноклубника Педри, завоевавшего её в 2021-м. 18-летний полузащитник выглядел смущённо и долго не мог подобрать слов. Зато президент «Барселоны» Жоан Лапорта не скрывал эмоций. Камера выхватила функционера в зале, когда он, улыбаясь, смахнул с глаз слезу.

Однако поводов для гордости в этот вечер у него было не так много. Помимо Гави, из представителей каталонского клуба победу одержала Алексия Путельяс, второй раз подряд взявшая женский «Золотой мяч».

Без наград не остался и новичок сине-гранатовых Роберт Левандовски, но получил её поляк за голевые свершения в составе «Баварии». Ему вручили приз Герда Мюллера как игроку, забившему больше всего мячей в официальных матчах как на клубном уровне, так и за сборные. В прошлом сезоне он отметился 50 голами только за мюнхенцев и превзошёл даже результат Бензема.

Из звёзд «Реала», помимо Бензема, награды удостоился Тибо Куртуа. Завоевание бельгийцем трофея Льва Яшина как лучшего вратаря мира тоже никого не удивило, ведь он неоднократно выручал мадридцев, а в финале ЛЧ с «Ливерпулем» совершил целый ряд невероятных сейвов.

Приз ему вручил нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер, в настоящий момент проходящий лечение от онкологии. Форвард посетил церемонию, несмотря на перенесённый недавно курс химиотерапии.

Однако в итоговом списке голкипер занял только седьмое место, чем остался крайне недоволен. По мнению спортсмена, на сегодняшний день у представителей его амплуа практически нет шансов на победу. Поддержал бельгийца бывший вратарь «Реала» Икер Касильяс, подчеркнув, что тот заслуживал попадания в топ-3.

Наконец, клубом года признали «Манчестер Сити», делегировавший в список на «Золотой мяч» сразу шесть номинантов, а награда Сократеса за деятельность вне футбола досталась Садио Мане, который активно помогает согражданам в родном Сенегале.

Оставалось лишь вручить Бензема заслуженную награду. Символично, что чести объявить триумфатора удостоился последний обладатель награды из Франции и бывший наставник Карима Зинедин Зидан. На тот момент из соперников у форварда остались только Мане, Кевин Де Брёйне и Левандовски.

Чемпион мира и Европы не стал тянуть и назвал фамилию лучшего футболиста прошлого сезона. Счастливый нападающий, хотя и был к этому готов, всё равно выглядел немного удивлённым и смущённым.

Зато все присутствующие в зале не скрывали эмоций. Казалось, за форварда радовались даже соперники. Зал разразился овациями, а затем некоторые принялись скандировать имя триумфатора. Спортсмен, выйдя на сцену вместе с матерью, поблагодарил партнёров по команде и признался, что примерами для подражания для него всегда были Зидан и Роналдо. В итоге первые поздравления он получил как раз от кумиров, ведь бразилец тоже посетил Париж и чествовал Гави.

«Это упорный труд — тренировки снова и снова. Бывали и трудные времена. Период, когда я не попадал в сборную, но общался со многими людьми, оказался сложным. Он укрепил меня морально... Я думаю, возраст не имеет значения. После 30 многие повышают свой уровень. Это целеустремлённость, работа. Я тренируюсь гораздо больше и говорю себе, что нельзя сдаваться», — подчеркнул бомбардир.

Футболист неслучайно поднял тему возраста, ведь в 34 года и 290 дней оказался самым старым триумфатором за 66 лет. Рекорд англичанина Стэнли Мэттьюза в 1956-м получившего награду в 41 год и 321 дня, едва ли будет когда-то побит.

Также Бензема стал пятым обладателем «Золотого мяча» из Франции после Раймона Копа, Мишеля Платини, Жан-Пьера Папена и Зидана и первым с 1998-го. На этот раз из его соотечественников в топ-10 удалось попасть и Килиану Мбаппе, занявшему шестую строчку.

Помимо них необходимо отметить Мане. Сенегалец в борьбе за вторую строчку опередил Де Брёйне и продемонстрировал лучший результат для представителей Африки с 1995-го, когда победу одержал Джордж Веа. Более того континент оказался представлен в первой пятёрке ещё и египтянином Мохамедом Салахом, замкнувшим её. Четвёртая позиция досталась Левандовски.

Отдельно стоит высказаться о юном даровании Эрлинге Холанде, оказавшимся десятым. Неслучайно во время вручения поляку приза Герда Мюллера на экране сзади появилось фото норвежца. В будущем он, наверняка, не просто поборется за звание ведущего форварда планеты, но и непосредственно за «Золотой мяч».