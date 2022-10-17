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Бензема впервые в карьере получил «Золотой мяч»

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Форвард сборной Франции по футболу и «Реал Мадрида» Карим Бензема получил «Золотой мяч» — награду лучшему футболисту года.
Бензема впервые в карьере получил «Золотой мяч»
  • AP

Это первая награда французского нападающего в карьере.

В топ-4 вошли Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Садио Мане («Бавария»).

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду занял по итогам голосования 20-е место.

Левандовски завоевал трофей Герда Мюллера.

Мане стал первым обладателем приза Сократеса за деятельность вне футбола.

Полузащитник сборной Испании и «Барселоны» Гави признан лучшим молодым футболистом года.

Лучшей футболисткой года стала Алексия Путельяс из «Барселоны».

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа признан лучшим голкипером. 30-летний голкипер получил приз имени Льва Яшина.

«Манчестер Сити» — лучшая команда 2022 года по версии France Football.

Ранее бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло уверен, что форвард мадридского клуба Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча».

 

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