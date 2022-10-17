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Капелло: Бензема невероятно хорош и сегодня получит «Золотой мяч»

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Бывший главный тренер «Реала» Фабио Капелло уверен, что форвард мадридского клуба Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча».
Капелло: Бензема невероятно хорош и сегодня получит «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru
  • © NurPhoto

«Сегодня Бензема получит свой «Золотой мяч». Карим невероятно хорош, у него нет реальных конкурентов», — цитирует Капелло Sport24.

В сезоне-2021/22 Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.

Церемония вручения пройдёт 17 октября.

Ранее футбольный комментатор Василий Уткин высказался о вручении приза «Золотой мяч».

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