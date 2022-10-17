Уткин: Бензема вернёт «Золотой мяч» в образ человеческого

Футбольный комментатор Василий Уткин высказался о вручении приза «Золотой мяч».

«Бензема никто не называет инопланетянином, как звали Роналду и Месси. Так уж вышло — они настолько идеальны. А Карим человек. «Золотой мяч» возвращается в образ человеческого», — написал Уткин в Telegram-канале.

В сезоне-2021/22 Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.

Церемония вручения пройдёт 17 октября.

Ранее издание Marca сообщило, что Бензема получит «Золотой мяч».