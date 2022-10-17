Уткин: Бензема вернёт «Золотой мяч» в образ человеческого
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«Бензема никто не называет инопланетянином, как звали Роналду и Месси. Так уж вышло — они настолько идеальны. А Карим человек. «Золотой мяч» возвращается в образ человеческого», — написал Уткин в Telegram-канале.
В сезоне-2021/22 Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.
Церемония вручения пройдёт 17 октября.
Ранее издание Marca сообщило, что Бензема получит «Золотой мяч».