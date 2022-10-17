Marca: Бензема получит «Золотой мяч»
Как сообщает Marca, французский форвард получит «Золотой мяч». Также издание утверждает, что лучшим вратарём года станет его одноклубник Тибо Куртуа, а лучшим молодым игроком будет назван полузащитник «Барселоны» Гави.
В сезоне-2021/22 Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.
Ранее бывший бразильский футболист Роналдо назвал основного фаворита на «Золотой мяч».