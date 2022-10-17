Marca: Бензема получит «Золотой мяч»

Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча».

Как сообщает Marca, французский форвард получит «Золотой мяч». Также издание утверждает, что лучшим вратарём года станет его одноклубник Тибо Куртуа, а лучшим молодым игроком будет назван полузащитник «Барселоны» Гави.

В сезоне-2021/22 Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.

Ранее бывший бразильский футболист Роналдо назвал основного фаворита на «Золотой мяч».