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Marca: Бензема получит «Золотой мяч»

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема станет обладателем «Золотого мяча».

Как сообщает Marca, французский форвард получит «Золотой мяч». Также издание утверждает, что лучшим вратарём года станет его одноклубник Тибо Куртуа, а лучшим молодым игроком будет назван полузащитник «Барселоны» Гави.

В сезоне-2021/22 Бензема выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.

Ранее бывший бразильский футболист Роналдо назвал основного фаворита на «Золотой мяч».

 

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