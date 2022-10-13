Роналдо назвал основного фаворита на «Золотой мяч»
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«Да, у других игроков тоже есть шансы, но есть огромная разница между тем, чего добился Бензема, и тем, что покорилось остальным», — цитирует Роналдо Noti Merica.
В сезоне-2021/22 французский форвард выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.
Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.
Ранее сообщалось, что контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча».