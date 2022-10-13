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Роналдо назвал основного фаворита на «Золотой мяч»

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Бывший бразильский футболист Роналдо уверен, что «Золотой мяч» вручат форварду мадридского «Реала» Кариму Бензема.
Роналдо назвал основного фаворита на «Золотой мяч»
  • Gettyimages.ru
  • © Buda Mendes

«Да, у других игроков тоже есть шансы, но есть огромная разница между тем, чего добился Бензема, и тем, что покорилось остальным», — цитирует Роналдо Noti Merica.

В сезоне-2021/22 французский форвард выиграл Лигу чемпионов и чемпионат Испании. Он также впервые в карьере стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов, забив 15 мячей.

Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.

Ранее сообщалось, что контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча».

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