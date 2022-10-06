Relevo: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча»
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По информации источника, соглашение будет автоматически продлено на один год, если 34-летний француз выиграет «Золотой мяч».
В нынешнем сезоне Бензема забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.
Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.
Ранее президент «Реала» Перес заявил, что Бензема получит «Золотой мяч».