Relevo: контракт Бензема с «Реалом» автоматически продлится при получении «Золотого мяча»

Контракт нападающего «Реала» Карима Бензема с мадридским клубом включает в себя опцию автоматического продления, сообщает Relevo.

По информации источника, соглашение будет автоматически продлено на один год, если 34-летний француз выиграет «Золотой мяч».

В нынешнем сезоне Бензема забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу в восьми матчах за мадридцев во всех турнирах. Контракт нападающего с клубом рассчитан до 30 июня 2023 года.

Напомним, что церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября в Париже.

Ранее президент «Реала» Перес заявил, что Бензема получит «Золотой мяч».