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Президент «Реала» Перес: Бензема получит «Золотой мяч»

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Президент «Реала» Флорентино Перес уверен, что форвард Карим Бензема получит награду «Золотой мяч».
Президент «Реала» Перес: Бензема получит «Золотой мяч»
  • AP

«Бензема уже вручили приз лучшему игроку года по версии УЕФА, а в ближайшие дни он получит «Золотой мяч». Никто в этом не сомневается», — приводит слова Переса AS.

34-летний форвард является воспитанником «Лиона». Он присоединился к мадридскому клубу в 2009 году. Бензема провёл за «Реал» 611 матчей во всех турнирах, забил 327 мячей и отдал 160 результативных передач.

Ранее Бензема рассказал о совете Ди Стефано, которым он пользуется до сих пор.

 

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