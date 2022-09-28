Бензема рассказал о совете Ди Стефано, которым он пользуется до сих пор

Нападающий сборной Франции и мадридского «Реала» Карим Бензема поделился советом Альфредо Ди Стефано.

«Ди Стефано всегда говорил мне верить в свою мечту и наслаждаться каждым моментом в «Реале», и это то, что я делаю на тренировках и в играх», — приводит слова Бензема Marca.

34-летний форвард является воспитанником «Лиона». Он присоединился к мадридскому клубу в 2009 году. Бензема провёл за «Реал» 611 матчей во всех турнирах, забил 327 мячей и отдал 160 результативных передач.

Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Тони Кроос продлит соглашение с мадридским клубом.