Бензема рассказал о совете Ди Стефано, которым он пользуется до сих пор
- AP
- © Joan Mateu Parra
«Ди Стефано всегда говорил мне верить в свою мечту и наслаждаться каждым моментом в «Реале», и это то, что я делаю на тренировках и в играх», — приводит слова Бензема Marca.
34-летний форвард является воспитанником «Лиона». Он присоединился к мадридскому клубу в 2009 году. Бензема провёл за «Реал» 611 матчей во всех турнирах, забил 327 мячей и отдал 160 результативных передач.
Ранее сообщалось, что полузащитник «Реала» Тони Кроос продлит соглашение с мадридским клубом.