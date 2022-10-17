Озил — Бензема: я всегда говорил, что ты станешь обладателем «Золотого мяча»

Бывший хавбек «Реала» Месут Озил поздравил форварда мадридского клуба Карима Бензема с завоеванием «Золотого мяча».

«Бензема — лучший футболист в мире. Я всегда говорил, что ты выиграешь этот трофей. Ты так сильно этого заслуживаешь. Горжусь тобой, брат», — написал Озил в социальных сетях.

Это первая награда французского нападающего в карьере.

В топ-4 вошли Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Садио Мане («Бавария»).

Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал получение «Золотого мяча» по итогам 2022 года французским нападающим «Реала» Каримом Бензема.