Озил — Бензема: я всегда говорил, что ты станешь обладателем «Золотого мяча»
«Бензема — лучший футболист в мире. Я всегда говорил, что ты выиграешь этот трофей. Ты так сильно этого заслуживаешь. Горжусь тобой, брат», — написал Озил в социальных сетях.
Это первая награда французского нападающего в карьере.
В топ-4 вошли Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Садио Мане («Бавария»).
Ранее бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал получение «Золотого мяча» по итогам 2022 года французским нападающим «Реала» Каримом Бензема.