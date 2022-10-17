Канчельскис: «Золотой мяч» Бензема получил заслуженно

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал получение «Золотого мяча» по итогам 2022 года французским нападающим «Реала» Каримом Бензема.

«Золотой мяч» Бензема получил заслуженно. У меня нет претензий, всё четко. Бензема был лучшим в мире в 2022 году. Как нападающий сотворил такой шедевр. Считаю, что нападающий должен забивать в любом возрасте», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

Он также подчеркнул, что французский нападающий действительно заслужил награду лучшему футболисту.

Это первая награда французского нападающего в карьере.

В топ-4 вошли Роберт Левандовски («Барселона»), Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити») и Садио Мане («Бавария»).

Ранее Бензема впервые в карьере получил «Золотой мяч».