Левандовски: если «Золотой мяч» не отменят, его выиграет Бензема
«Карим, вероятно, один из фаворитов. Если «Золотой мяч» не отменят, его выиграет Бензема», — приводит слова нападающего Movistar.
Напомним, что Левандовски и Бензема претендуют на награду. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября.
В прошедшем сезоне Левандовски в составе «Баварии» забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги и 13 мячей в десяти встречах Лиги чемпионов. На счету Бензема 27 голов в 32 играх Ла Лиги, а также 15 голов в 12 матчах Лиги чемпионов.
Ранее дубль Левандовски спас «Барселону» от поражения в матче ЛЧ с «Интером».