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Левандовски: если «Золотой мяч» не отменят, его выиграет Бензема

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Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски считает, что форвард «Реала» Карим Бензема является фаворитом в борьбе за «Золотой мяч».

«Карим, вероятно, один из фаворитов. Если «Золотой мяч» не отменят, его выиграет Бензема», — приводит слова нападающего Movistar.

Напомним, что Левандовски и Бензема претендуют на награду. Церемония вручения «Золотого мяча» состоится 17 октября.

В прошедшем сезоне Левандовски в составе «Баварии» забил 35 мячей в 34 матчах Бундеслиги и 13 мячей в десяти встречах Лиги чемпионов. На счету Бензема 27 голов в 32 играх Ла Лиги, а также 15 голов в 12 матчах Лиги чемпионов.

Ранее дубль Левандовски спас «Барселону» от поражения в матче ЛЧ с «Интером».

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