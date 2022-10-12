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Дубль Левандовски спас «Барселону» от поражения в матче ЛЧ с «Интером»

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«Барселона» и «Интер» сыграли вничью в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне и завершилась со счётом 3:3.

В составе гостей забитыми мячами отметились полузащитник Николо Барелла, нападающий Лаутаро Мартинес и защитник Робин Госенс. У хозяев дубль оформил нападающий Роберт Левандовски. Ещё один гол на счету нападающего Усмана Дембеле.

Таким образом, миланская команда набрала семь очков и осталась на втором месте в турнирной таблице. Каталонцы с четырьмя очками остались на третьей строчке.

Ранее сообщалось, что «Бавария» победила «Викторию» и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов.

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