«Бавария» победила «Викторию» и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов
Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени (Чехия) и завершилась со счётом 4:2.
В составе гостей дубль оформил полузащитник Леон Горецка. Ещё по одному мячу забили нападающие Садио Мане и Томас Мюллер. У хозяев голы на счету полузащитника Адама Влканова и нападающего Яна Климента.
Таким образом, мюнхенская команда набрала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Команда из Пльзени с нулём очков осталась на четвёртой, последней строчке в группе C.
Ранее Мюллер забил 230-й мяч за «Баварию» и стал третьим бомбардиром в истории клуба.