«Бавария» победила «Викторию» и гарантировала себе выход в плей-офф Лиги чемпионов

«Бавария» одержала победу над «Викторией» в матче четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов.

Встреча проходила на стадионе «Дусан Арена» в Пльзени (Чехия) и завершилась со счётом 4:2.

В составе гостей дубль оформил полузащитник Леон Горецка. Ещё по одному мячу забили нападающие Садио Мане и Томас Мюллер. У хозяев голы на счету полузащитника Адама Влканова и нападающего Яна Климента.

Таким образом, мюнхенская команда набрала 12 очков и гарантировала себе выход в плей-офф турнира. Команда из Пльзени с нулём очков осталась на четвёртой, последней строчке в группе C.

Ранее Мюллер забил 230-й мяч за «Баварию» и стал третьим бомбардиром в истории клуба.