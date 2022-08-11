Гол Бензема после ошибки Траппа, спасения Куртуа и достижение Алабы: как «Реал» в пятый раз выиграл Суперкубок УЕФА

«Реал» обыграл «Айнтрахт» в матче за Суперкубок УЕФА и в пятый раз стал обладателем престижного трофея. Победу мадридцам принесли точные удары Давида Алабы и Карима Бензема. Первый поразил пустые ворота незадолго до перерыва. Французу же помогла отличиться курьёзная ошибка Кевина Траппа, от рук которого мяч залетел в сетку. А вот Тибо Куртуа огорчить себя так и не позволил, совершив несколько важных сейвов.

Матч за Суперкубок был для «Реала» отличной возможностью начать новый сезон с завоевания очередного трофея. Действующий победитель Лиги чемпионов считался явным фаворитом в противостоянии с уступающим в классе «Айнтрахтом». К тому же команда имела шанс в пятый раз выиграть турнир и повторить рекорд «Барселоны» и «Милана».

Плюс франкфуртцы летом потеряли многих лидеров: Стивена Цубера, Доминика Кора, Данни да Кошту, Штефана Ильзанкера и Мартина Хинтереггера. А буквально за несколько дней до матча клуб покинул ведущий хавбек Филип Костич, который близок к переходу в «Ювентус». В довершение всех бед травмы получили новички-защитники Жером Онгене и Аурелио Бута. В ослабленном составе победитель Лиги Европы разгромно уступил «Баварии» в первом туре Бундеслиги — 1:6.

Карло Анчелотти, напротив, не знал кадровых проблем. Все футболисты подошли к игре абсолютно здоровыми, и тренеру оставалось лишь определить сильнейших. Например, было весьма любопытно, выйдут ли на поле с первых минут новички Антонио Рюдигер и Орельен Тчуамени. В итоге оба остались в запасе, и специалист сделал выбор в пользу проверенных бойцов: Давида Алаба и Эдера Милитао — в центре защиты и Каземиро, Луки Модрича и Тони Крооса — в опорной зоне. Состав «Реала» полностью повторил ростер на финал ЛЧ с «Ливерпулем».

Однако, несмотря на все проблемы, футболисты немецкого коллектива собирались дать мадридцам бой. Например, наставник «Айнтрахта» Оливер Гласнер заверил, что его подопечные не боятся оппонента. Доля истины в его словах была, ведь на пути к триумфу в ЛЕ франкфуртцы выбили из борьбы другого испанского гранда — «Барселону».

И в первом тайме «Айнтрахт» действительно не выглядел мальчиком для битья. «Реал» ожидаемо имел преимущество и владел мячом 62% времени, однако долгое время фавориту не удавалось преобразовать его хотя бы в моменты. Подопечные Анчелотти выполняли большое количество передач в центре поля, но взломать насыщенную оборону соперника никак не получалось. С другой стороны, можно сказать, они и не включались на полную мощь. Испанская команда спокойно дожидалась своего шанса. В общем, скорости оказались, вопреки ожиданиям от матча такого уровня, не самыми высокими.

А вот франкфуртцы сделали ставку на быстрые встречные атаки, и она себя оправдала. Они вступали в прессинг на чужой половине и, совершив отбор, быстро доставляли снаряд нападающим. Так, на 14-й минуте, после ошибки Ферлана Менди, Себастьян Роде бросил в прорыв Даити Камаду. Однако японец из пределов штрафной пробил бесхитростно, и Тибо Куртуа спас партнёров.

Выручил он и когда Йеспер Линдстрём, обыграв вблизи чужих ворот оппонента, нанёс сильный удар в ближний угол. Бельгиец с высоты своего огромного роста чудом успел сложиться и напомнил, что именно он стал главным героем финала ЛЧ.

В промежутке между этими эпизодами первый опасный момент создал «Реал»: действующие победители ЛЧ разыграли отменную комбинацию. После прострела с правого фланга в чужую штрафную Карим Бензема переадресовал мяч одинокому Винисиусу налево, и тот наверняка ударил в дальний угол. Но Кевина Траппа чудом подстраховал Тута, в подкате вынесший мяч с ленточки. Вскоре бразилец загубил ещё один шанс. Он здорово сместился с левого фланга и пробил низом в дальний, но вратарь кончиками пальцев перевёл снаряд на угловой.

А на 37-й минуте к мадридцам, как это часто бывало в прошлом сезоне, пришёл неожиданный гол при в целом равной игре. Открыть счёт испанскому коллективу помог стандарт. После подачи корнера Бензема выиграл верховое единоборство, Каземиро выполнил скидку на Давида Алабу, а тот аккуратно расстрелял пустой створ.

Решив задачу, «Реал» прижал соперника к воротам и тут же едва не удвоил преимущество. Однако Бензема, получив великолепный пас с правого края, метров с 15 не попал в ворота.

«Айнтрахт» же фактически оказался обречён. Во втором тайме команда больше не могла действовать от обороны и дожидаться шанса на своей половине поля: ей требовалось самой перехватывать инициативу и идти вперёд, оголяя тылы.

Маститый соперник пользовался этим великолепно. Совершив отбор возле собственной штрафной, мадридцы максимально быстро доставляли мяч вперёд Бензема, Винисиусу и Вальверде, которые врывались в свободные зоны и создавали остроту.

Например, снова не хватило немного везения бразильцу. Получив передачу от партнёра, он пробил метров с десяти, но Трапп выручил, несмотря на рикошет от защитника. Следом Каземиро нанёс великолепный удар издали, но снаряд угодил в перекладину.

А на 65-й минуте все вопросы о победителе противостояния оказались окончательно сняты благодаря Бензема. Впрочем, Карим должен благодарить за взятие ворот Траппа. Немец будто оказался не готов к несильному выстрелу, и от его рук мяч залетел в сетку. Француз же, забив 324-й мяч за «Реал», вышел на второе место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Рауля. Теперь опережает его только Криштиану Роналду (450).

После этого матч можно было завершать. Немецкий коллектив атаковал скорее по инерции, совсем не тревожа Куртуа, в отличие от первого тайма. Не помог и выход на замену именитых новичков — чемпиона мира Марио Гётце и талантливого французского форварда Рандаля Коло Муани.

В свою очередь мадридцы включили энергосберегающий режим и спокойно довели дело до предсказуемой победы. Завоевав пятый Суперкубок УЕФА, они догнали «Барселону» и «Милан». Более того, им удалось выиграть этот титул в четвёртый раз за последние восемь лет. Ранее они первенствовали в 2014, 2016 и 2017 годах.