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Анчелотти: в сезоне-2022/23 «Реал» будет бороться за шесть трофеев

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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды в сезоне-2022/23.
Анчелотти: в сезоне-2022/23 «Реал» будет бороться за шесть трофеев
  • AFP

«Мои игроки будут готовы, они настоящие профессионалы. У нас есть возможность завоевать шесть титулов, и мы намерены сражаться за каждый из них», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и обладателем кубка Лиги Европы «Айнтрахтом» и состоится 10 августа на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Начало — в 22:00 мск.

Ранее стал известен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом».

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