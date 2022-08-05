Анчелотти: в сезоне-2022/23 «Реал» будет бороться за шесть трофеев

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о целях своей команды в сезоне-2022/23.

«Мои игроки будут готовы, они настоящие профессионалы. У нас есть возможность завоевать шесть титулов, и мы намерены сражаться за каждый из них», — цитирует Анчелотти пресс-служба УЕФА.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и обладателем кубка Лиги Европы «Айнтрахтом» и состоится 10 августа на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Начало — в 22:00 мск.

Ранее стал известен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом».