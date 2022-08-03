Стал известен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом»
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Об этом сообщается на официальном сайте организации.
Судьи на линиях — Стюарт Бёрт и Саймон Беннет (оба — Англия), резервный арбитр — Донатас Румшас (Литва). На матче впервые будет использована полуавтоматическая система определения офсайда.
Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и обладателем кубка Лиги Европы «Айнтрахтом» и состоится 10 августа на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Начало — в 22:00 мск.
Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА.