Стал известен главный арбитр матча за Суперкубок УЕФА между «Реалом» и «Айнтрахтом»

Английский арбитр Майкл Оливер назначен на матч «Реала» и «Айнтрахта», в котором команды разыграют Суперкубок УЕФА.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Судьи на линиях — Стюарт Бёрт и Саймон Беннет (оба — Англия), резервный арбитр — Донатас Румшас (Литва). На матче впервые будет использована полуавтоматическая система определения офсайда.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и обладателем кубка Лиги Европы «Айнтрахтом» и состоится 10 августа на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал о составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА.