Анчелотти рассказал о составе «Реала» на матч за Суперкубок УЕФА

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти будет выбирать игроков на матч за Суперкубок УЕФА с «Айнтрахтом».

«Мы должны полагаться на тех игроков, которые выиграли Лигу чемпионов. Нужно завершить прошлый сезон победой в Суперкубке. Мы много работаем, готовимся», — приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Он также заявил, что сейчас команда находится не на высшем уровне. По его словам, после матча с «Ювентусом» в клубе снимут нагрузку на игроков, чтобы подойти к матчу за Суперкубок в хорошем состоянии.

Матч за Суперкубок УЕФА пройдёт между победителем Лиги чемпионов «Реалом» и обладателем кубка Лиги Европы «Айнтрахтом» и состоится 10 августа на «Олимпийском стадионе» в Хельсинки. Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что «Барселона» обыграла «Реал» в товарищеском матче предсезонного турне в США.