«Лучше двигаться вперёд, чем ждать у моря погоды»: почему аренда в «Торино» поможет Миранчуку перезапустить карьеру
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Переход Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды не стал большой неожиданностью. С первых дней лета в итальянской прессе ходило немало слухов о клубах, якобы, интересующихся полузащитником. В их число регулярно включали и туринцев. Сообщалось, что они были заинтересованы в футболисте и намеревались выкупить его за € 9 млн.
В результате стороны договорились не о полноценном трансфере, а об аренде с правом выкупа, заявил технический директор Давиде Ваньяти. В ближайшее время новичка должны официально представить.
Так завершилась двухлетняя эпопея россиянина в Бергамо. К сожалению, он так и не сумел стать ключевым исполнителем. Суммарно Алексей провёл за «Аталанту» 56 матчей во всех турнирах и лишь в 14-ти из них выходил на поле с первых минут. Показательно, что он ни разу не попал в основу в еврокубках.
Закрепиться в команде Миранчуку помешали в том числе различные проблемы со здоровьем. Пускай он не пропускал встречи так часто, как Александр Кокорин в «Фиорентине», но всё равно периодически сталкивался с теми или иными сложностями. Дебютировал в составе бергамосков он только в октябре 2020-го, поскольку восстанавливался от повреждения подколенного сухожилия.
Стоило отечественному спортсмену начать набирать форму и забить два мяча, как он заболел коронавирусом. А особенно сложным для него получился старт 2022-го. В связи с большим количеством потерь Гасперини рассчитывал на россиянина как на основного, но тот сперва дёрнул мышцу, затем получил рецидив и, наконец, повредил бедро. В результате он суммарно пропустил почти два месяца и не воспользовался шансом.
Слишком серьёзной в «Аталанте» оказалась и конкуренция. Миранчука изначально брали в качестве замены возрастному Йосипу Иличичу, который вдобавок страдал от депрессии. Однако словенец не думал уступать новичку место в старте и продолжал демонстрировать игру высокого уровня. Например, в сезоне-2020/21 он только в Серии А забил шесть мячей и отдал десять результативных передач.
В следующем ситуация изменилась несильно, хотя Иличич стал получать меньше времени. При схеме с двумя нападающими единственным атакующим полузащитником чаще становился Марио Пашалич. При расстановке же с одним выдвинутым на острие форвардом Гасперини делал ставку на связку Руслан Малиновский — Маттео Пессина. Оба оправдывали доверие. Итальянец своей игрой заслужил вызов в сборную и вместе с ней завоевал золото Евро-2020. А украинец великолепно исполнял стандартные положения и десять раз поразил ворота соперников.
Миранчук же делал всё от себя зависящее, чтобы пробиться в основу. Регулярно выходя на замену, Алексей не опускал руки, а стремился помочь партнёрам. Показательно, что он отличился в дебютных матчах за «Аталанту» как в ЛЧ, так и в Серии А, вступив в игру со скамейки. Сначала он нанёс красивый дальний удар во встрече с «Мидтьюланном», а затем вырвал ничью в противостоянии с «Интером». Уже весной после выхода на замену он поражал ворота «Кротоне», «Болоньи» и «Пармы».
Россиянин отлично исполнял роль «джокера» и в прошлом сезоне. Так, он дважды ассистировал коллегам в матче с «Удинезе», проведя на поле всего 17 минут, и набрал два балла за результативность в игре с «Сампдорией», получив полчаса. Суммарно он записал себе в актив за два года девять голов и семь результативных передач.
Перебравшись в «Торино», Миранчук принял верное решение — известный тренер Сергей Гуренко, выступавший в Италии за «Рому», «Парму» и «Пьяченцу», считает, что футболист сделал всё возможное, чтобы получать больше времени в «Аталанте», и ждать милости от Гасперини смысла больше не имеет.
«Очевидно, Алексею необходимо было что-то менять, всё-таки он находился в Бергамо два года. Причём я не могу сказать, что он неплодотворно провёл это время. Считаю, он принял правильное решение. Ему всего 26 лет — и требуется регулярная игровая практика. Хотелось бы, чтобы он полноценно реализовал свой талант. Раз не получилось в одном месте, почему бы не попробовать в другом. Лучше двигаться вперёд, чем ждать у моря погоды», — подчеркнул специалист.
Поддержал его и главный тренер «Урала» Игорь Шалимов, проведший в Серии А 136 матчей за «Интер», «Болонью», «Удинезе» и «Фоджу».
«Со стороны судить тяжело, но очевидно, что в «Аталанте» Миранчук имел недостаточно игровой практики. И решение о переходе в «Торино» на правах аренды он наверняка принял, чётко понимая, что там будет регулярно выходить на поле. Чтобы проявить себя, необходимо постоянно играть. К сожалению, в Бергамо Гасперини лишь выпускал россиянина на замену. Прошло два года, и ждать больше смысла не было», — подчеркнул Шалимов.
Переход в «Торино» на первый взгляд кажется для футболиста идеальным вариантом. С одной стороны, «Аталанта» — клуб совершенно другого калибра. Если бергамоски выступают в ЛЧ и претендуют на медали, то туринцы в последние годы довольствуются борьбой за выживание. В 2020-м они заняли 16-е место в национальном первенстве, а в 2021-м — вовсе 17-е, остановившись в шаге от зоны вылета.
Ситуация изменилась к лучшему с приходом на тренерский мостик Ивана Юрича. В прошлом сезоне команда хотя и не поднималась выше девятой строчки, финишировала на десятой и сохранила нервные клетки своим болельщикам. Зато в более скромной команде россиянин может вернуть уверенность в себе, которую потерял за время пребывания в «Аталанте».
«Тот факт, что новый коллектив решает несколько иные задачи, даже пойдёт на руку Миранчуку, поскольку тут на него не будет оказываться такое давление. Он раскрепостится и станет больше брать игру на себя», — предположил Гуренко.
Усиление же «Торино» было жизненно необходимо, ведь летом клуб потерял ведущего центрального защитника Бремера, перешедшего в «Ювентус», и забившего 113 мячей за туринцев Андреа Белотти. Плюс, закончился срок аренды у Томмазо Побеги, Йосипа Брекало, Денниса Прата и других. Ограничились они выкупом нескольких человек и арендой форварда «Марселя» Неманьи Радоньича.
По информации СМИ, Юрич требовал новичков у руководства и во время сбора в Австрии даже едва не подрался с Ваньяти. В этом плане приход Миранчука способен решить проблемы команды в линии атаки. В его лице наставник получит плеймейкера высокого уровня.
«Миранчук в состоянии внести в игру команды нотки интеллектуального футбола. Это человек, способный отдать великолепный пас, здорово сыграть из глубины и закрыть сразу несколько позиций: «десятку», второго нападающего. Он обладает великолепными индивидуальными качествами, необходимыми для созидания на поле. Конечно, приход такого исполнителя усилит туринцев. Главное, чтобы партнёры его понимали, а Юрич быстро нашёл место в своих построениях», — подчеркнул Гуренко.
Да и конкуренция в Турине не так высока, как в Бергамо. При этом важно, что Миранчуку не придётся долго привыкать к новым требованиям, ведь «Торино» в большей части встреч действует по той же схеме, что «Аталанта» — 3-4-2-1. На позиции под нападающими в прошлом сезоне Юрич использовал и Прата, и Побегу, и Брекало. Но все они летом покинули коллектив, поставив тренерский штаб в затруднительное положение.
Сейчас в команде из атакующих полузащитников числятся только вернувшиеся из аренд Симоне Верди, Бен Лассине Коне и Кристофер Хорват. Нет сомнений, россиянин серьёзно превосходит их в уровне мастерства. Вероятно, кто-то из этой троицы составит Миранчуку компанию в центре поля. Либо же он может выходить на позиции «десятки» в одиночестве, получив в свои руки бразды правления игрой «Торино».
«Уверен, на Миранчука в Турине рассчитывают, как на человека, который способен вытащить коллектив из непростой ситуации и стать лидером. Посмотрим, справится ли он с этой ролью. Одно дело выходить на замену на свежих ногах, когда партнёры демонстрируют яркий комбинационный футбол, другое — играть с первых минут, когда зачастую приходится обороняться», — заключил Шалимов.
Впрочем, по мнению Гуренко, у россиянина не должно возникнуть проблем с увеличением объёма работы в разрушении. Тренер убеждён, Миранчук — крайне исполнительный футболист и никогда не пытался действовать исключительно на «чистых мячах».
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