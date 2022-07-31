«Лучше двигаться вперёд, чем ждать у моря погоды»: почему аренда в «Торино» поможет Миранчуку перезапустить карьеру

Алексей Миранчук перешёл из «Аталанты» в «Торино» на правах аренды. При этом технический директор клуба Давиде Ваньяти заявил, что туринцы получили приоритетное право выкупа. По мнению экспертов RT, российский полузащитник принял правильное решение. Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов считает, что ему после двух лет пребывания в резерве бергамосков не было смысла дальше ждать своего шанса. А бывший защитник «Ромы» Сергей Гуренко выразил уверенность, что в новой команде хавбек раскрепостится и станет больше брать игру на себя.

Переход Алексея Миранчука в «Торино» на правах аренды не стал большой неожиданностью. С первых дней лета в итальянской прессе ходило немало слухов о клубах, якобы, интересующихся полузащитником. В их число регулярно включали и туринцев. Сообщалось, что они были заинтересованы в футболисте и намеревались выкупить его за € 9 млн.

В результате стороны договорились не о полноценном трансфере, а об аренде с правом выкупа, заявил технический директор Давиде Ваньяти. В ближайшее время новичка должны официально представить.

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Так завершилась двухлетняя эпопея россиянина в Бергамо. К сожалению, он так и не сумел стать ключевым исполнителем. Суммарно Алексей провёл за «Аталанту» 56 матчей во всех турнирах и лишь в 14-ти из них выходил на поле с первых минут. Показательно, что он ни разу не попал в основу в еврокубках.

Закрепиться в команде Миранчуку помешали в том числе различные проблемы со здоровьем. Пускай он не пропускал встречи так часто, как Александр Кокорин в «Фиорентине», но всё равно периодически сталкивался с теми или иными сложностями. Дебютировал в составе бергамосков он только в октябре 2020-го, поскольку восстанавливался от повреждения подколенного сухожилия.

Стоило отечественному спортсмену начать набирать форму и забить два мяча, как он заболел коронавирусом. А особенно сложным для него получился старт 2022-го. В связи с большим количеством потерь Гасперини рассчитывал на россиянина как на основного, но тот сперва дёрнул мышцу, затем получил рецидив и, наконец, повредил бедро. В результате он суммарно пропустил почти два месяца и не воспользовался шансом.

Слишком серьёзной в «Аталанте» оказалась и конкуренция. Миранчука изначально брали в качестве замены возрастному Йосипу Иличичу, который вдобавок страдал от депрессии. Однако словенец не думал уступать новичку место в старте и продолжал демонстрировать игру высокого уровня. Например, в сезоне-2020/21 он только в Серии А забил шесть мячей и отдал десять результативных передач.

В следующем ситуация изменилась несильно, хотя Иличич стал получать меньше времени. При схеме с двумя нападающими единственным атакующим полузащитником чаще становился Марио Пашалич. При расстановке же с одним выдвинутым на острие форвардом Гасперини делал ставку на связку Руслан Малиновский — Маттео Пессина. Оба оправдывали доверие. Итальянец своей игрой заслужил вызов в сборную и вместе с ней завоевал золото Евро-2020. А украинец великолепно исполнял стандартные положения и десять раз поразил ворота соперников.

Миранчук же делал всё от себя зависящее, чтобы пробиться в основу. Регулярно выходя на замену, Алексей не опускал руки, а стремился помочь партнёрам. Показательно, что он отличился в дебютных матчах за «Аталанту» как в ЛЧ, так и в Серии А, вступив в игру со скамейки. Сначала он нанёс красивый дальний удар во встрече с «Мидтьюланном», а затем вырвал ничью в противостоянии с «Интером». Уже весной после выхода на замену он поражал ворота «Кротоне», «Болоньи» и «Пармы».

Россиянин отлично исполнял роль «джокера» и в прошлом сезоне. Так, он дважды ассистировал коллегам в матче с «Удинезе», проведя на поле всего 17 минут, и набрал два балла за результативность в игре с «Сампдорией», получив полчаса. Суммарно он записал себе в актив за два года девять голов и семь результативных передач.

Перебравшись в «Торино», Миранчук принял верное решение — известный тренер Сергей Гуренко, выступавший в Италии за «Рому», «Парму» и «Пьяченцу», считает, что футболист сделал всё возможное, чтобы получать больше времени в «Аталанте», и ждать милости от Гасперини смысла больше не имеет.

«Очевидно, Алексею необходимо было что-то менять, всё-таки он находился в Бергамо два года. Причём я не могу сказать, что он неплодотворно провёл это время. Считаю, он принял правильное решение. Ему всего 26 лет — и требуется регулярная игровая практика. Хотелось бы, чтобы он полноценно реализовал свой талант. Раз не получилось в одном месте, почему бы не попробовать в другом. Лучше двигаться вперёд, чем ждать у моря погоды», — подчеркнул специалист.

Поддержал его и главный тренер «Урала» Игорь Шалимов, проведший в Серии А 136 матчей за «Интер», «Болонью», «Удинезе» и «Фоджу».

«Со стороны судить тяжело, но очевидно, что в «Аталанте» Миранчук имел недостаточно игровой практики. И решение о переходе в «Торино» на правах аренды он наверняка принял, чётко понимая, что там будет регулярно выходить на поле. Чтобы проявить себя, необходимо постоянно играть. К сожалению, в Бергамо Гасперини лишь выпускал россиянина на замену. Прошло два года, и ждать больше смысла не было», — подчеркнул Шалимов.

Переход в «Торино» на первый взгляд кажется для футболиста идеальным вариантом. С одной стороны, «Аталанта» — клуб совершенно другого калибра. Если бергамоски выступают в ЛЧ и претендуют на медали, то туринцы в последние годы довольствуются борьбой за выживание. В 2020-м они заняли 16-е место в национальном первенстве, а в 2021-м — вовсе 17-е, остановившись в шаге от зоны вылета.

Ситуация изменилась к лучшему с приходом на тренерский мостик Ивана Юрича. В прошлом сезоне команда хотя и не поднималась выше девятой строчки, финишировала на десятой и сохранила нервные клетки своим болельщикам. Зато в более скромной команде россиянин может вернуть уверенность в себе, которую потерял за время пребывания в «Аталанте».

«Тот факт, что новый коллектив решает несколько иные задачи, даже пойдёт на руку Миранчуку, поскольку тут на него не будет оказываться такое давление. Он раскрепостится и станет больше брать игру на себя», — предположил Гуренко.

Усиление же «Торино» было жизненно необходимо, ведь летом клуб потерял ведущего центрального защитника Бремера, перешедшего в «Ювентус», и забившего 113 мячей за туринцев Андреа Белотти. Плюс, закончился срок аренды у Томмазо Побеги, Йосипа Брекало, Денниса Прата и других. Ограничились они выкупом нескольких человек и арендой форварда «Марселя» Неманьи Радоньича.

По информации СМИ, Юрич требовал новичков у руководства и во время сбора в Австрии даже едва не подрался с Ваньяти. В этом плане приход Миранчука способен решить проблемы команды в линии атаки. В его лице наставник получит плеймейкера высокого уровня.

«Миранчук в состоянии внести в игру команды нотки интеллектуального футбола. Это человек, способный отдать великолепный пас, здорово сыграть из глубины и закрыть сразу несколько позиций: «десятку», второго нападающего. Он обладает великолепными индивидуальными качествами, необходимыми для созидания на поле. Конечно, приход такого исполнителя усилит туринцев. Главное, чтобы партнёры его понимали, а Юрич быстро нашёл место в своих построениях», — подчеркнул Гуренко.

Да и конкуренция в Турине не так высока, как в Бергамо. При этом важно, что Миранчуку не придётся долго привыкать к новым требованиям, ведь «Торино» в большей части встреч действует по той же схеме, что «Аталанта» — 3-4-2-1. На позиции под нападающими в прошлом сезоне Юрич использовал и Прата, и Побегу, и Брекало. Но все они летом покинули коллектив, поставив тренерский штаб в затруднительное положение.

Сейчас в команде из атакующих полузащитников числятся только вернувшиеся из аренд Симоне Верди, Бен Лассине Коне и Кристофер Хорват. Нет сомнений, россиянин серьёзно превосходит их в уровне мастерства. Вероятно, кто-то из этой троицы составит Миранчуку компанию в центре поля. Либо же он может выходить на позиции «десятки» в одиночестве, получив в свои руки бразды правления игрой «Торино».

«Уверен, на Миранчука в Турине рассчитывают, как на человека, который способен вытащить коллектив из непростой ситуации и стать лидером. Посмотрим, справится ли он с этой ролью. Одно дело выходить на замену на свежих ногах, когда партнёры демонстрируют яркий комбинационный футбол, другое — играть с первых минут, когда зачастую приходится обороняться», — заключил Шалимов.

Впрочем, по мнению Гуренко, у россиянина не должно возникнуть проблем с увеличением объёма работы в разрушении. Тренер убеждён, Миранчук — крайне исполнительный футболист и никогда не пытался действовать исключительно на «чистых мячах».