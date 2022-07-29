Агент Миранчука прокомментировал информацию о переходе футболиста в «Торино»

Агент Алексея Миранчука Вадим Шпинёв заявил, что информация о возможном переходе полузащитника «Аталанты» в «Торино» является слухами.

«Слухи не комментирую. Ничего говорить не буду. Честно, достали уже», — приводит слова Шпинёва РИА Новости.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее в «Аталанте» отреагировали на информацию об интересе «Торино» к Миранчуку.