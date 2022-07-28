В «Аталанте» отреагировали на информацию об интересе «Торино» к Миранчуку

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Спортивный директор «Аталанты» Тони Д'Амико прокомментировал информацию, что «Торино» сделал запрос по российскому полузащитнику Алексею Миранчуку.

«Торино» сделал запрос по Миранчуку? Нет, это неправда, мы не обсуждали ничего такого, и я ничего не знаю о том, будет ли такой запрос в будущем», — цитирует Д'Амико «Евро-Футбол.Ру».

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Ромы» опроверг информацию о возможном трансфере Миранчука.

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