Спортивный директор «Ромы» опроверг информацию о возможном трансфере Миранчука

Короткая ссылка
Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук может перейти в «Рому»? Это слухи. Не более того», — цитирует Пинту Sport24.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Гасперини заявил, что «Аталанта» может выставить Миранчука на трансферный рынок.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить