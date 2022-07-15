Спортивный директор «Ромы» опроверг информацию о возможном трансфере Миранчука

Спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука.

«Миранчук может перейти в «Рому»? Это слухи. Не более того», — цитирует Пинту Sport24.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Гасперини заявил, что «Аталанта» может выставить Миранчука на трансферный рынок.