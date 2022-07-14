Гасперини заявил, что «Аталанта» может выставить Миранчука на трансферный рынок

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил о том, что российский полузащитник клуба Алексей Миранчук может быть выставлен на трансферный рынок.

«Йосип Иличич, Сам Ламмерс и Алексей Миранчук могут быть выставлены на трансферный рынок. На данном этапе я должен думать о том, какой будет команда. Сейчас мы должны начать укреплять состав», — цитирует Гасперини журналист Джорджо Дуси в Twitter.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Милана» Фредерик Массара отреагировал на информацию об интересе клуба к Миранчуку.