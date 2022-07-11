В «Милане» прокомментировали информацию об интересе клуба к Алексею Миранчуку

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Спортивный директор «Милана» Фредерик Массара отреагировал на информацию об интересе клуба к российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.
В «Милане» прокомментировали информацию об интересе клуба к Алексею Миранчуку
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«Обычно я не даю интервью, но с радостью скажу вам, что в данный момент мы не интересуемся Алексеем Миранчуком. Это ложь. Миранчук — хороший, даже особенный игрок. Но мы не хотим его приобретать», — цитирует Массару «Чемпионат».

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Миранчук оформил хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче.

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