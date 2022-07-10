Миранчук оформил хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче

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«Аталанта» разгромила «Раппресентатива Валь Сериана» в товарищеском матче.
Миранчук оформил хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче
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Игра завершилась со счётом 15:0.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле во втором тайме и отличился на 50-й минуте, 53-й и 69-й.

Футболист оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал возможный переход Миранчука в «Торино».

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