Миранчук оформил хет-трик за «Аталанту» в товарищеском матче

«Аталанта» разгромила «Раппресентатива Валь Сериана» в товарищеском матче.

Игра завершилась со счётом 15:0.

Российский полузащитник Алексей Миранчук вышел на поле во втором тайме и отличился на 50-й минуте, 53-й и 69-й.

Футболист оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал возможный переход Миранчука в «Торино».