Генеральный директор «Аталанты» высказался об интересе «Торино» к Миранчуку

Генеральный директор «Аталанты» Лука Перкасси прокомментировал возможный переход полузащитника Алексея Миранчука в «Торино».

«Идеи и принципы «Торино» и тренера клуба схожи с нашими, поэтому их интерес естественен. Это нормально. У «Аталанты» нет проблем с составом, у нас много игроков в каждой из линий. Кроме того, нас не будет в еврокубках, тем не менее есть позиции, которые мы хотим усилить», — цитирует Перкасси Corriere della Sera.

Миранчук оказался в списке игроков, с которыми клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал информацию о желании «Аталанты» продать полузащитника Алексея Миранчука.