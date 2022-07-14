Смородская считает, что Миранчуку стоит продолжать спортивную карьеру за рубежом

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Бывший президент московского «Локомотива» Ольга Смородская посоветовала российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку искать варианты клубов за рубежом и не возвращаться в Российскую премьер-лигу (РПЛ).
Смородская считает, что Миранчуку стоит продолжать спортивную карьеру за рубежом
  • РИА Новости

«Я бы посоветовала Алексею искать варианты продолжения карьеры за рубежом, потому что сейчас не время возвращаться в РПЛ. Да, я согласна, что он хорошо проявлял себя в «Аталанте», но вот такое решение клуб принял», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми итальянский клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что Миранчук может быть выставлен на трансферный рынок.

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