Смородская считает, что Миранчуку стоит продолжать спортивную карьеру за рубежом
- РИА Новости
«Я бы посоветовала Алексею искать варианты продолжения карьеры за рубежом, потому что сейчас не время возвращаться в РПЛ. Да, я согласна, что он хорошо проявлял себя в «Аталанте», но вот такое решение клуб принял», — цитирует Смородскую «Спорт-Экспресс».
Россиянин оказался в списке игроков, с которыми итальянский клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини сообщил, что Миранчук может быть выставлен на трансферный рынок.