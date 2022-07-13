В «Аталанте» опровергли информацию об интересе «Ромы» к Миранчуку
- Legion-Media
«Интерес «Ромы» к Миранчуку? Это неправда. Переход Алексея в «Рому» невозможен», — цитирует Д'Амико Sport24.
Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.
Напомним, что россиянин оказался в списке игроков, с которыми итальянский клуб намерен расстаться этим летом.
Ранее Вадим Шпинёв, агент Миранчука, отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Рому».