Агент Миранчука отреагировал на информацию о переходе хавбека из «Аталанты» в «Рому»

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Вадим Шпинёв, агент российского полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, отреагировал на информацию о переходе футболиста в «Рому».
Агент Миранчука отреагировал на информацию о переходе хавбека из «Аталанты» в «Рому»
  • Legion-Media

«У Лёши прекрасное и рабочее настроение. Он находится в расположении своего клуба, «Аталанты», и с огромным желанием готовится к предстоящему сезону», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».

Напомним, что россиянин оказался в списке игроков, с которыми итальянский клуб намерен расстаться этим летом.

Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В сезоне-2021/22 он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2024 года.

10 июля Миранчук оформил хет-трик в товарищеском матче с «Раппресентатива Валь Сериана».

Ранее спортивный директор «Милана» Фредерик Массара отреагировал на информацию об интересе клуба к Миранчуку.

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