Агент: Миранчук пропустит ответный матч с «Байером» по состоянию здоровья

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Агент полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука, Вадим Шпинёв объяснил отсутствие футболиста в заявке на матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с «Байером».
Агент: Миранчук пропустит ответный матч с «Байером» по состоянию здоровья
  • globallookpress.com
  • © LiveMedia/Francesco Scaccianoce

«Лёша не полетел на ответную игру с «Байером» по состоянию здоровья. Ничего серьёзного нет, всё в порядке, просто небольшая пауза», — рассказал Шпинёв изданию Sport24.

Напомним, что 17 марта пройдёт ответный матч между «Аталантой» и «Байером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Встреча состоится в 20:45 мск.

В нынешнем сезоне россиянин провёл в итальянской Серии А 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа» по медицинским причинам.

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