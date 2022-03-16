Алексей Миранчук пропустит ответный матч против «Байера» в Лиге Европы

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Российский полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук пропустит матч 1/8 финала Лиги Европы УЕФА против «Байера».
Алексей Миранчук пропустит ответный матч против «Байера» в Лиге Европы
  • globallookpress.com
  • © Alfredo Falcone/Keystone Press Agency

В Instagram-аккаунте команды был опубликован состав команды на ответный матч против «Байера». Миранчук не попал в этот список.

Встреча пройдёт 17 марта. Начало — в 20:45 мск.

В нынешнем сезоне россиянин провёл в итальянской Серии А 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.

Ранее Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа» по медицинским причинам.

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