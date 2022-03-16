Алексей Миранчук пропустит ответный матч против «Байера» в Лиге Европы
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- © Alfredo Falcone/Keystone Press Agency
В Instagram-аккаунте команды был опубликован состав команды на ответный матч против «Байера». Миранчук не попал в этот список.
Встреча пройдёт 17 марта. Начало — в 20:45 мск.
В нынешнем сезоне россиянин провёл в итальянской Серии А 15 матчей, в которых забил два мяча и отдал четыре результативные передачи.
Ранее Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа» по медицинским причинам.