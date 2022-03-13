Агент: Миранчук не попал в заявку «Аталанты» на матч с «Дженоа» по медицинским причинам
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«Никаких политических моментов нет. Лёши нет в заявке на матч с «Дженоа» по объективным причинам — небольшая пауза, связанная с медицинскими показателями», — цитирует Шпинёва «Чемпионат».
Он уточнил, что у Миранчука нет серьёзных повреждений. Российскому футболисту какое-то время необходимо побыть под наблюдением врачей.
«Аталанта» в Бергамо примет «Дженоа». Игра начнётся в 20:00 мск.
Ранее сообщалось, что «Милан» с минимальным счётом переиграл «Эмполи» в 29-м туре Серии А.