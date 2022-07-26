Агент Маньяков поделился мнением, в каком клубе Серии А Миранчук стал бы топ-игроком

Руководитель агентства FM Sports Agency Александр Маньяков поделился мнением, в каком клубе следует попробовать свои силы российскому полузащитнику «Аталанты» Алексею Миранчуку.

«Но на мой взгляд, почему у Миранчука не получается? «Аталанта» — это команда не под стиль Лёши. В другой команде, в условном «Лацио», он бы был топом», — приводит слова Маньякова «Матч ТВ».

Он также рассказал, что у Алексея было зимой предложение о переходе в другой клуб, однако «Аталанта» его не отпустила.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми итальянский клуб намерен расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее спортивный директор «Ромы» Тьягу Пинту прокомментировал информацию о возможном переходе в клуб Миранчука.