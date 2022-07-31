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Гуренко: в «Торино» Миранчук раскрепостится и будет больше брать игру на себя

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Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко оценил шансы хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука заиграть в «Торино».
Гуренко: в «Торино» Миранчук раскрепостится и будет больше брать игру на себя
  • Legion-Media

«Пусть «Торино» в последние сезоны демонстрировал не лучшие результаты, Миранчук способен внести в игру команды нотки интеллектуального футбола. Это человек, способный отдать великолепный пас, здорово сыграть из глубины и закрыть сразу несколько позиций: десятку, второго нападающего. Он обладает великолепными индивидуальными качествами, необходимыми для созидания на поле. Конечно, приход такого исполнителя усилит туринцев. Главное, чтобы партнёры его понимали, а Иван Юрич быстро нашёл место в своих построениях. Но если россиянина берут, значит, видят в составе», — заявил Гуренко RT.

Он считает, что Миранчук сможет быстро адаптироваться в новом коллективе.

«А тот факт, что новый коллектив решает несколько иные задачи, чем «Аталанта», даже пойдёт на пользу Миранчуку, поскольку тут на него не будет оказываться такое давление. Он раскрепостится и станет больше брать игру на себя», — добавил Гуренко.

Ранее бывший нападающий «Наполи» и московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о трансфере Миранчука в «Торино».

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