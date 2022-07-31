Шалимов — об уходе Миранчука из «Аталанты»: ждать больше смысла не было

Бывший нападающий «Наполи» и московского «Спартака» Игорь Шалимов высказался о трансфере полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».

«Со стороны судить тяжело, но очевидно, что в «Аталанте» Миранчук имел недостаточно игровой практики. И решение о переходе в «Торино» на правах аренды он наверняка принял, чётко понимая, что там будет регулярно выходить на поле. Для того чтобы проявить себя, необходимо постоянно играть. К сожалению, в Бергамо Джан Пьеро Гасперини лишь выпускал россиянина на замену. Прошло два года, и ждать больше смысла не было», — заявил Шалимов RT.

Ранее бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал трансфер полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».