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Гуренко назвал переход Миранчука на правах аренды в «Торино» верным решением

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Бывший полузащитник «Ромы» и «Локомотива» Сергей Гуренко прокомментировал трансфер хавбека «Аталанты» Алексея Миранчука в «Торино».
Гуренко назвал переход Миранчука на правах аренды в «Торино» верным решением
  • Legion-Media

«На мой взгляд, Миранчук сделал достаточно, чтобы выступать в основном составе «Аталанты». Выходя на замену, он регулярно забивал важные мячи и отдавал результативные передачи. Но вотум доверия от Джан Пьеро Гасперини он, к сожалению, так и не получил. Очевидно, Алексею необходимо было что-то менять, всё-таки он находился в Бергамо два года. Причём я не могу сказать, что он неплодотворно провёл это время. Россиянин всегда находился в обойме, но получал не слишком много времени. Считаю, он принял правильное решение. Ему всего 26 лет — и требуется регулярная игровая практика. Хотелось бы, чтобы он полноценно реализовал свой талант. Раз не получилось в одном месте, почему бы не попробовать в другом. Лучше двигаться вперёд, чем ждать у моря погоды», — заявил Гунько RT.

Ранее в «Торино» подтвердили аренду Миранчука.

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