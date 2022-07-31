В «Торино» подтвердили аренду Миранчука
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«Торино» не покупал Миранчука за €9 млн. Это аренда с правом выкупа», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».
По сообщениям СМИ, Миранчук станет игроком «Торино» 1 августа после прохождения медицинского обследования.
Трансфермаркет оценивает стоимость российского футболиста в €10 млн.
Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.
Ранее сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.