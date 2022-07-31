В «Торино» подтвердили аренду Миранчука

Спортивный директор «Торино» Давиде Ваньяти сообщил, что полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук проведёт сезон-2022/23 в клубе из Турина.

«Торино» не покупал Миранчука за €9 млн. Это аренда с правом выкупа», — цитирует Ваньяти «Спорт-Экспресс».

По сообщениям СМИ, Миранчук станет игроком «Торино» 1 августа после прохождения медицинского обследования.

Трансфермаркет оценивает стоимость российского футболиста в €10 млн.

Россиянин оказался в списке игроков, с которыми «Аталанта» намерена расстаться этим летом. Футболист московского «Локомотива» перешёл в «Аталанту» в сентябре 2020 года. В минувшем сезоне он провёл 25 матчей за команду, забил два мяча и отдал пять результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Торино» арендует Миранчука у «Аталанты» за €12 млн.